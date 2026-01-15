Ludovico Giunta nominato referente Fisascat Cisl per la provincia di Enna

È Ludovico Giunta, ennese, la nuova figura di riferimento della Fisascat CISL per la provincia di Enna.

La nomina

La nomina, formalizzata dal segretario generale Franco Castronovo, segna un passo importante nel rafforzamento della presenza sindacale sul territorio ennese.Giunta, da tempo impegnato nell’attività sindacale, avrà il compito di consolidare il presidio della Fisascat CISL in provincia, garantendo maggiore ascolto e tutela alle lavoratrici e ai lavoratori dei settori del commercio, del terziario, del turismo e dei servizi, ambiti centrali per l’economia locale.

Il ruolo di Giunta

Nel suo nuovo ruolo, il referente provinciale sarà chiamato a promuovere il dialogo con i lavoratori e con le aziende, intercettando le esigenze del territorio e contribuendo allo sviluppo dell’azione sindacale della Fisascat CISL a Enna.La Fisascat CISL è la federazione di categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori del terziario, del turismo e dei servizi e svolge un ruolo chiave nella stipula dei contratti collettivi nazionali, aziendali e territoriali, confermando il proprio impegno nella tutela dei diritti, della dignità del lavoro e della qualità dell’occupazione.