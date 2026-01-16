Il patto tra Cisl, Kore e Cesi per le Aree interne, plauso del Forum e di Giachino

Sulle aree interne, da quando Fabrizio Barca ideò e iniziò ad attuare, come ministro del governo Monti (2011-2013), la Strategia Nazionale Arre Interne (SNAI si è prodotta una grande quantità di pregevoli analisi e studi sulle aree interne.

Le aree

Oggi c’è una vera e propria letteratura sulle aree interne. In alcune aree interne, come quella dell’appennino reggiano “La montagna del latte”, nel ciclo di programmazione 2014-2020, la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) ha prodotto risultati soddisfacenti. Nel ciclo di programmazione 2021-2027, nell’ennese, ha preso il via l’Area Interna di Troina, che coinvolge ben 14 comuni costituitisi nell’ Unione dei Comuni dell’Area Interna di Troina. Alla nascita di quest’area interna ha contribuito, con la attività di animazione sul territorio il Forum Aree Interne. Il Forum Aree Interne e l’Unione dei Comuni dell’Area Interna di Troina hanno accolto favorevolmente la notizia della sottoscrizione del protocollo per lo sviluppo delle Aree Interne siciliane, che sono 11, sottoscritto da Cisl-Sicilia, Conferenza Episcopale Siciliana (CESI) e Università degli Studi di Enna Kore.

Silvano Privitera, coordinatore del Forum Aree Interne, accoglie con interesse la notizia di questo protocollo e auspica che possa “rivelarsi di grande utilità nella definizione delle politiche di sviluppo locale, con il coinvolgimento pieno di tutti gli attori sociali ed economici del territorio, senza le quali non c’è strategia per lo sviluppo socio-economico dell’Area Interna di Troina”.

Il presidente dell’Area interna di Troina

Anche il presidente dell’Unione dei Comuni dell’Area Interna di Troina, Alfio Giachino, guarda con interesse all’iniziativa di CESI, Cisl-Sicilia e Kore che “va nella direzione di coinvolgimento complessivo e non posso che valutare positivamente il protocollo promosso. L’Area Interna Troina è assolutamente pronta a collaborare fattivamente”. Nel protocollo d’intesa, la questione delle aree interne è strettamente legata “allo sviluppo economico e sociale, alle migrazioni specialmente giovanili, nonché alla denatalità”. La connessione è giusta.

Le aree interne della Sicilia non sono viste come aree in declino irreversibile, che non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza, e che pertanto devono essere solo assistete nel percorso di cronicizzato declino. Al contrario, le aree interne della Sicilia sono viste, nel protocollo d’intesa, “quali luoghi portatori di valori culturali, sociali ed economici, nella consapevolezza che esse sono una risorsa strategica per lo sviluppo della Regione Siciliana”. Cisl-Sicilia, CESI e Università Kore si impegnano ad avviare “una collaborazione volta al rilancio delle aree interne attraverso azioni coordinate e sinergiche di analisi, studio, promozione e diffusione”. In concreto, cosa faranno i sottoscrittori di questo protocollo per lo sviluppo delle aree interne siciliane? Faranno studi e analisi sulle caratteristiche sociali ed economiche delle aree interne e sulle potenzialità e sulle azioni per favorirne il rilancio. Questo dovrebbe essere il compito dell’Università Kore. Tutti e tre si impegneranno a coinvolgere ed ascoltare le comunità locali. Organizzeranno eventi per promuovere momenti di riflessione sulla questione delle aree interne e di diffusione dei risultati degli studi e delle analisi socio-economiche sulle aree interne. In queste attività, punteranno a coinvolgere i giovani studenti universitari siciliani nello studio e nell’analisi delle aree interne attraverso borse di studio e borse di ricerca