La figura genitoriale come valore universale. “Questo è Papà” di Davide Vinciprova da Enna al Parlamento Europeo.

Sarà il Parlamento Europeo a fare da cornice alla presentazione ufficiale del nuovo libro “Questo è papà. La figura genitoriale descritta dagli occhi di un bambino”, scritto e promosso dal Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari Davide Vinciprova. Un evento di forte valore simbolico e culturale, che precede la distribuzione dell’opera in numerosi Paesi europei come Portogallo, Spagna, Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda, Danimarca, Germania, Liechtenstein, Austria, Svizzera, Grecia, Malta, Cipro.

Il volume, pronto per la distribuzione in Giappone e negli Stati Uniti, propone una riflessione profonda e delicata sulla figura genitoriale, osservata attraverso lo sguardo autentico e privo di filtri di un bambino. Un punto di vista semplice solo in apparenza, che riesce invece a toccare temi complessi come l’identità genitoriale, l’equilibrio affettivo, il diritto alla relazione e il ruolo fondamentale di entrambi i genitori nella crescita dei figli.

La scelta di presentare il libro a Bruxelles non è casuale. Il Parlamento Europeo rappresenta il luogo in cui culture, tradizioni e sensibilità diverse si incontrano per costruire una visione comune. Ed è proprio questa la forza del messaggio dell’opera. Al di là delle differenze culturali, sociali e geografiche, la figura genitoriale viene riconosciuta come un valore universale, condiviso e necessario in ogni parte del mondo.

«Con Paesi come Giappone e Stati Uniti D’America, ha dichiarato Il Presidente e Ambasciatore Davide Vinciprova, a Bruxelles, si chiude un cerchio in cui è emerso con chiarezza che il bisogno di una relazione genitoriale sana, equilibrata e presente appartiene a tutti i bambini, indipendentemente dalla cultura di riferimento. Questo libro nasce per ricordarlo agli adulti, alle istituzioni e al motore trainante della nostra società come le famiglie composte, anche da genitori separati».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno locale, nazionale e internazionale del Movimento Centralità Familiare per la promozione dell’uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari, temi sempre più centrali nel dibattito pubblico europeo. La distribuzione del libro in diversi Paesi Europei mira non solo a diffondere una narrazione positiva della genitorialità, ma anche a stimolare una riflessione politica e sociale sulle politiche familiari e sui diritti dei minori.

Con “Questo è papà”, la voce di un bambino diventa ponte tra continenti, culture e istituzioni, ricordando che la famiglia, nelle sue relazioni fondamentali, resta uno dei linguaggi più universali dell’umanità.

Per ulteriori dettagli, visita il sito web

https://www.ilcastellodisabbia.it