Leonforte, condannato per estorsione e usura: arrestato e condotto in carcere

La Polizia di di Enna ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale nei confronti di un uomo residente nel comune di Leonforte, condannato in via definitiva a sei anni di reclusione.

Le accuse

La sentenza, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e divenuta irrevocabile dopo il rigetto del ricorso in Cassazione, riguarda gravi reati tra cui estorsione, usura, porto e detenzione abusiva di armi da guerra e clandestine, ricettazione e detenzione illegale di munizioni, commessi nei territori di Leonforte e Nissoria.

Pagherà multa di 4 mila euro

Oltre alla pena detentiva, l’uomo è stato condannato al pagamento di una multa di 4 mila euro, con l’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale per tutta la durata della pena.

Gli agenti del commissariato di Leonforte hanno accompagnato il condannato nella casa circondariale di Enna, dove sconterà la pena.

