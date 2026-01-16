Ordine dei commercialisti di Enna, Montesano confermato presidente

Con una larghissima maggioranza, superiore al 90% dei consensi, Marco Montesano è stato confermato alla guida dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna.

Il Consiglio direttivo

.Insieme al presidente Montesano è stato riconfermato anche l’intero Consiglio direttivo, composto da Anna Laganga Senzio, Ferdinando Marchese, Daniela Basile, Giamprimo Luglio, Carmela Saglimbeni e Massimo Scebba

Plauso della deputata Longi

.La notizia della riconferma è stata diffusa dalla parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, che ha espresso soddisfazione per l’esito delle elezioni e per il ruolo svolto dall’Ordine nel contesto economico e sociale del territorio ennese.«La conferma del dott. Montesano con una percentuale così significativa – ha dichiarato Longi – rappresenta un chiaro riconoscimento del lavoro serio e competente portato avanti in questi anni. I commercialisti svolgono una funzione fondamentale di presidio di legalità e di supporto a imprese, professionisti e famiglie, soprattutto in una fase economica complessa come quella attuale».La deputata di FdI ha inoltre sottolineato l’importanza del rapporto tra istituzioni e ordini professionali: «Un Ordine forte e autorevole è una risorsa per il territorio. Sono certa che il presidente Montesano e il Consiglio riconfermato continueranno a operare con spirito di servizio, mantenendo un dialogo costante con le istituzioni e restando vicini alle esigenze della comunità ennese».