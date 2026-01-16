Ponte sulla 192 del Dittaino, chiusura per lavori: traffico deviato per quasi e mesi

La strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” sarà chiusa completamente al traffico dal 20 gennaio al 7 marzo per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte al km 73,914. Il tratto interessato va dal km 73,850 al km 74, nel territorio del Comune di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania.

La chiusura riguarda l’intera carreggiata. Sono previste deviazioni differenziate per mezzi pesanti e veicoli leggeri, in base alla direzione di marcia.

Mezzi pesanti: deviazioni sull’autostrada A19



Per i mezzi pesanti provenienti da Catania e diretti a Enna, la deviazione scatterà al km 83,900 della statale 192. Il traffico sarà indirizzato sull’autostrada A19 tramite lo svincolo di Zia Lisa, in direzione Palermo, per un tratto di 9,6 chilometri. L’uscita è prevista allo svincolo di Motta Sant’Anastasia, da dove sarà possibile rientrare sulla statale 192 al km 73,700.

Percorso inverso per i mezzi pesanti provenienti da Enna e diretti a Catania. La deviazione avverrà al km 73,700, con immissione sull’A19 allo svincolo di Motta Sant’Anastasia in direzione Catania. Dopo 9,6 chilometri, uscita a Zia Lisa e rientro sulla statale 192 al km 83,900.

Veicoli sotto le 3,5 tonnellate: percorsi alternativi locali

Per i veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate provenienti da Catania e diretti a Enna, la deviazione è prevista al km 77,150. Il percorso alternativo passa dall’ex strada Motta–Policara per 2 chilometri, quindi da via San Nicola per 2,3 chilometri e infine dalla strada provinciale 13 per 1,5 chilometri, con rientro sulla statale 192 al km 73,700.

In direzione opposta, per i mezzi leggeri provenienti da Enna e diretti a Catania, la deviazione avverrà al km 73,700. Il traffico sarà indirizzato sulla strada provinciale 13 per 1,5 chilometri, poi su via San Nicola per 2,3 chilometri e infine sull’ex strada Motta–Policara per 2 chilometri, con rientro sulla statale 192 al km 77,150.

Lavori necessari, disagi inevitabili

La chiusura è legata a un intervento strutturale necessario sul ponte. Durante il periodo dei lavori sono previsti inevitabili disagi alla circolazione, in particolare per il traffico commerciale e pendolare. Le autorità raccomandano di prestare attenzione alla segnaletica e di programmare gli spostamenti tenendo conto delle deviazioni previste.

