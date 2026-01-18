Villa Torre di Federico, al via i lavori di messa in sicurezza degli alberi

Sono iniziati venerdì 16 gennaio gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio arboreo all’interno della Villa Torre di Federico.

Le verifiche

Le attività fanno seguito a indagini diagnostiche specialistiche condotte tramite Valutazione di Stabilità degli Alberi (VTA) e prove strumentali di trazione.

I controlli hanno riguardato sette esemplari arborei, tra cui un Cedrus deodara, e hanno evidenziato alcune criticità strutturali legate principalmente alla crescita ravvicinata delle piante, a precedenti potature, allo sviluppo asimmetrico delle chiome e alla limitata disponibilità di spazio per l’apparato radicale.

L’assessore Vasco

L’assessore al Verde pubblico, Giancarlo Vasco, ha chiarito che l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di preservare le alberature di valore ambientale e paesaggistico, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini. Per questo si è scelto di procedere con interventi mirati e conservativi, evitando soluzioni più drastiche come l’abbattimento.

Gli interventi

Le lavorazioni, eseguite da personale qualificato, sono di carattere preventivo e selettivo e mirano a migliorare la stabilità delle piante nel rispetto delle buone pratiche dell’arboricoltura moderna. Il monitoraggio delle alberature proseguirà anche nei prossimi mesi.

