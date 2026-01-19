Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino, avviate le attività sportive gratuite

Il giorno dopo l’apertura del Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino, inaugurato il 15 dicembre scorso a pochi metri dal luogo della strage di Via D’Amelio, sono state avviate le attività sportive coordinate da Vivi Sano e da Kleise e condotte insieme ad alcune associazioni sportive convenzionate. Le ASD Iron Ladies Rugby Palermo, Sport Kids, Athletic Palermo, Palermo Calcio Popolare, Shark Football, Walking Football e FADA Football Club organizzano attività dirette a bimbi dai 3 anni in su, a ragazzi e adulti fino agli over 65.

Il 27 dicembre il CSE Paolo Borsellino ha ospitato una giornata sportiva inclusiva largamente partecipata.

A partire dal 22 gennaio al via anche un corso sportivo gratuito promosso da Vivi Sano e Kleise diretto a minori dai 6 ai 16 anni che potranno praticare, divisi in gruppi per età e grado di sviluppo psicomotorio, le discipline sportive di atletica leggera, calcio, pallacanestro e rugby sotto la guida di tecnici sportivi qualificati. Un’attività che porrà grande attenzione all’aspetto educativo per contribuire a formare bimbi e ragazzi, gli uomini di domani, alimentando il ricordo di Paolo Borsellino (oggi avrebbe compiuto 86 anni) e degli agenti della scorta.

“Il progetto di rigenerazione dello spazio sportivo, promosso da Vivi Sano e Kleise, e sostenuto dai figli del giudice presenti alla inaugurazione – racconta Daniele Giliberti, Presidente di Vivi Sano e ideatore dell’iniziativa – ha consentito il recupero di una porzione dell’ex Fly e la realizzazione di un grande campo sportivo polivalente aperto alla pubblica fruizione e dedicato alla memoria di Paolo Borsellino ed agli agenti della sua scorta. Un centro di aggregazione accessibile dove, proprio in memoria delle vittime della mafia, lo sport e i valori sani veicolati dalla pratica di attività inclusive sono chiavi di accesso per contrastare la povertà educativa e l’illegalità purtroppo diffusa nella nostra città”.

“L’area, di proprietà del Seminario Eparchiale di Piana degli Albanesi – dice Antonio La Monica, Presidente di Kleise – è stata messa a disposizione della nostra Cooperativa e di Vivi Sano, grazie al desiderio della Caritas diocesana di Piana degli Albanesi, con l’intento di valorizzare degli spazi di proprietà della diocesi per finalità sociali e di promozione umana. L’invito da parte nostra ai cittadini palermitani e alla comunità arbēreshe che vive a Palermo, è di partecipare a questo primo corso sportivo gratuito che condurremo all’interno del nuovo centro con l’obiettivo di creare un polo di riferimento per lo sviluppo di attività sportive inclusive in un’area scampata all’edificazione nella VIII Circoscrizione della Città di Palermo”.





