Ciclone Harry, cresce l’attesa in provincia di Enna: massima attenzione nelle aree più esposte

La provincia di Enna vive ore di forte attenzione per l’arrivo del ciclone Harry, che da oggi inizia a far sentire in maniera più decisa i suoi effetti anche sull’entroterra siciliano. L’osservato speciale è soprattutto il settore orientale e sud-orientale dell’Ennese, quello più vicino al Catanese, storicamente più vulnerabile quando le perturbazioni intense risalgono dallo Ionio.

Le zone sensibili

In queste aree, caratterizzate da un territorio collinare e da una rete viaria complessa, le criticità maggiori sono legate a piogge abbondanti, raffiche di vento molto forti e possibili disagi alla circolazione, in particolare lungo gli assi di collegamento con la Sicilia orientale.

La situazione in Sicilia: un’isola divisa in tre

Il maltempo estremo colpisce la Sicilia in modo non uniforme. Secondo le indicazioni della Protezione civile, l’isola risulta di fatto divisa in tre fasce di rischio:



allerta rossa lungo la costa ionica tra Messina e Catania;

allerta arancione per la Sicilia centro-orientale, nella quale rientra gran parte della provincia di Enna;

allerta gialla per la Sicilia centro-occidentale.



Le previsioni per le prossime 24-36 ore indicano venti di burrasca dai quadranti orientali, in ulteriore intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta. Sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle zone orientali e meridionali, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate.

Le piogge

L’evoluzione del ciclone non lascia spazio a sottovalutazioni: in alcune aree dell’Isola potrebbero cadere tra i 200 e i 400 millimetri di pioggia in poche ore, quantitativi che eguagliano o superano la media mensile. A questo si aggiungono raffiche di vento fino a 120-130 km/h e mari grossi o molto grossi, con onde fino a 6-7 metri lungo le coste esposte.

Le scuole chiuse e aperte nell’Ennese

Anche in provincia di Enna le decisioni sulla chiusura delle scuole risultano differenziate da comune a comune. Secondo quanto riportato da ViviEnna, i sindaci hanno valutato autonomamente la situazione, tenendo conto della posizione geografica e della maggiore o minore esposizione ai fenomeni più intensi.

Nei comuni dell’area orientale e sud-orientale dell’Ennese, più vicini al Catanese, sono state disposte chiusure precauzionali degli istituti scolastici. In particolare, le scuole restano chiuse a Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera, Barrafranca, Enna, Nicosia, Centuripe, Agira

Non ci sono ordinanze di chiusura delle scuole a Barrafranca, Assoro, Nissoria, Regalbuto e Troina ma per tutti resta un quadro di costante monitoraggio e con la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in base all’evoluzione delle condizioni meteo.

Una situazione “a macchia di leopardo” che riflette la diversa esposizione del territorio ennese agli effetti del ciclone Harry.

Le raccomandazioni della Protezione civile

Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha diffuso una serie di raccomandazioni alla popolazione per le prossime ore. In sintesi:



limitare gli spostamenti allo stretto necessario; evitare la permanenza in prossimità di zone alberate, per il rischio di caduta o rottura di rami; guidare con particolare prudenza, soprattutto su viadotti, tratti esposti e in prossimità delle uscite delle gallerie;

fissare adeguatamente oggetti e strutture esterne che potrebbero essere trascinate dal vento; verificare la stabilità di gazebo, impalcature e strutture temporanee.



Sorveglianza rafforzata sulla viabilità

Attivato anche un piano di sorveglianza lungo le principali arterie stradali siciliane. Il personale Anas intensificherà i controlli lungo le strade di competenza per garantire interventi rapidi in caso di criticità.

L’attesa



In provincia di Enna, l’attesa per il passaggio del ciclone Harry resta dunque carica di apprensione: le prossime ore saranno decisive per valutare l’impatto reale di un evento che impone prudenza, attenzione e responsabilità.

