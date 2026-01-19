Ciclone Harry, sospesi domani a Enna mercati e attività all’aperto

Scatteranno nella giornata di domani, martedì 20 gennaio, i provvedimenti straordinari adottati dal Comune di Enna in vista dell’arrivo del ciclone Harry, il sistema di maltempo che nelle prossime ore interesserà anche le aree interne della Sicilia, con piogge intense e forti raffiche di vento.

L’ordinanza del sindaco di Enna

Le misure, finalizzate alla tutela della pubblica incolumità, sono state disposte dal sindaco Maurizio Dipietro con ordinanza n. 4 del 19 gennaio 2026, alla luce delle previsioni meteo e del quadro di allerta diramato dalla Protezione civile.

Mercati sospesi e chiusura di parchi e strutture all’aperto

Per l’intera giornata di domani è prevista:la sospensione dei mercati settimanali di Enna Alta ed Enna Bassa;la chiusura al pubblico del Cimitero comunale, dei parchi e giardini cittadini, inclusi la Villa Torre di Federico e il Castello di Lombardia;la sospensione delle attività in tutti gli impianti e strutture sportive all’aperto;la sospensione di manifestazioni ed eventi all’aperto;la sospensione di ogni intervento o attività, anche già autorizzati, che insistono su aree pubbliche.

I provvedimenti sono stati adottati in via precauzionale, considerato il possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sul territorio ennese.

Scuole: decisione attesa nelle prossime ore

Per quanto riguarda la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, l’amministrazione comunale ha precisato che la decisione sarà assunta nelle prossime ore, dopo la diffusione dell’Avviso del Dipartimento regionale di Protezione civile (DRPC) atteso nel pomeriggio.

Invito alla prudenza

Il Comune invita i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari, a evitare le aree verdi e le zone esposte al vento e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali. L’evoluzione del ciclone Harry sarà costantemente monitorata nelle prossime ore.