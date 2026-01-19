Il Centro Incontro Anziani dona il ricavato dei mercatini di Natale all’Associazione “La Tenda ets-odv”

Un Natale vissuto all’insegna della solidarietà e della collaborazione tra le realtà del territorio. È questo il senso profondo dell’iniziativa promossa dal Centro incontro anziani Montesalvo, che ha deciso di donare all’Associazione “La Tenda ets-odv” i proventi dei mercatini di Natale, organizzati durante le scorse festività presso il Chiostro di Montesalvo.

La consegna ufficiale è avvenuta venerdì 16 Gennaio presso la sede del Centro Incontro Anziani Montesalvo nel corso della serata organizzata dal Presidente Francesco Savoca. Erano presenti il presidente della associazione La Tenda ets-odv Biagio Scillia, Fra Domenico Gulioso, in rappresentanza della Parrocchia di Montesalvo e tutti gli iscritti del centro.

Nel corso dell’incontro, Francesco Savoca ha sottolineato il valore umano dell’iniziativa: «Questi mercatini dimostrano che il Centro Incontro Anziani non è solo un luogo di aggregazione, ma una vera risorsa per il territorio. I nostri anziani, con il loro impegno e la loro manualità, hanno voluto fare un gesto concreto di solidarietà verso chi ha più bisogno».

Soddisfazione è stata espressa anche da Biagio Scillia, presidente dell’Associazione La Tenda ets-odv, importante realtà che opera da anni nel territorio per il sostegno dei più fragili: «Ricevere questo contributo significa sentire forte la vicinanza della comunità. La Tenda ets-odv opera ogni giorno accanto alle persone in difficoltà e iniziative come questa ci ricordano che solo attraverso la collaborazione e la sinergia possiamo dare risposte reali ai bisogni del territorio».

A evidenziare il significato comunitario del gesto è stato Fra Domenico Gulioso, rappresentante della Parrocchia di Montesalvo:«Questa iniziativa è una testimonianza concreta di Chiesa viva, capace di accogliere e di creare legami. Il chiostro della parrocchia è diventato un luogo di incontro e di solidarietà, e il risultato ottenuto è frutto di un cammino condiviso».

L’iniziativa dei mercatini natalizi e la successiva donazione confermano come la collaborazione tra parrocchia, associazioni e cittadini possa trasformare un semplice evento in un importante momento di crescita sociale e di attenzione verso i più fragili, rafforzando il senso di comunità .