Rientra l’emergenza idrica a Piazza, revoca del divieto di uso potabile dell’acqua

Torna alla normalità l’erogazione idrica a Piazza Armerina dopo l’allarme scattato nella giornata di venerdì per l’eccessiva concentrazione di ferro nella rete cittadina. I controlli effettuati dall’Asp di Enna hanno infatti accertato il rientro dei valori nei limiti di legge, consentendo la revoca dell’ordinanza che vietava l’uso dell’acqua per fini potabili.

Il sindaco

A comunicarlo è stato il sindaco Nino Cammarata, che ha annunciato la firma di una nuova ordinanza con cui viene revocato il provvedimento precedente. «In sostanza, tutto torna come prima», ha dichiarato il primo cittadino, rassicurando la popolazione sul ripristino delle normali condizioni di utilizzo dell’acqua.

L’ordinanza di divieto si era resa necessaria dopo che le analisi avevano evidenziato concentrazioni di ferro superiori ai limiti consentiti, una situazione che aveva imposto misure precauzionali a tutela della salute pubblica.

I controlli sulle cause

Nel frattempo, sono tuttora in corso ulteriori accertamenti tecnici per individuare con precisione le cause del problema. Secondo le prime informazioni, sarebbe già stato individuato il tratto della condotta in cui si è registrata l’anomalia.

Sollievo per cittadini e panificatori

Il ritorno alla normalità è stato accolto con sollievo dai cittadini, che potranno nuovamente utilizzare l’acqua senza restrizioni. Particolarmente penalizzate dal divieto erano state le attività commerciali legate alla somministrazione di alimenti e bevande, in primo luogo i panificatori, ma anche ristoratori, bar e pizzerie. Per far fronte all’emergenza, la Protezione civile aveva messo a disposizione un’autobotte, garantendo una fornitura alternativa nelle ore più critiche.

.

