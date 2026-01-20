Ciclone a Enna, muri crollati, alberi abbattuti: la città stretta nella paura

Aumenta il numero delle strade chiuse a Enna a causa dei danni provocati dal ciclone Harry, che nelle ultime ore sta interessando il territorio con piogge intense e forti raffiche di vento. Una situazione in continua evoluzione che ha spinto l’amministrazione comunale ad adottare nuovi provvedimenti urgenti per tutelare l’incolumità pubblica.

L’ordinanza del sindaco

Con ordinanza del sindaco Maurizio Dipietro è stata disposta la chiusura al transito di via Bagni e via Nicosia, dove la caduta di calcinacci e di altri materiali ha reso pericolosa la circolazione. Le verifiche tecniche sono in corso, ma le condizioni meteo non consentono al momento interventi risolutivi immediati.

Le criticità

È inoltre temporaneamente interdetto il tratto di via IV Novembre all’altezza della Villa Torre di Federico, a seguito della caduta di alberi sulla sede stradale. Le operazioni di rimozione sono in corso, ma risultano particolarmente complesse a causa del vento e della pioggia persistenti. Chiusa anche via Torre di Federico, interessata dalla stessa criticità.

Non ci sono feriti

Nonostante le numerose segnalazioni e i disagi diffusi, non si registrano particolari danni a cose né, soprattutto, a persone, un dato che contribuisce ad attenuare l’allarme in una giornata comunque segnata dalla paura e dall’incertezza. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile si riunirà alle ore 17 per fare il punto della situazione e assumere le decisioni necessarie in base all’evoluzione del maltempo.

Il lavoro dell’ente Corpo volontari di Protezione civile

Nel frattempo, l’invito dell’amministrazione è chiaro e reiterato: restare in casa e limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Un appello che, unito al timore per la forza del ciclone, ha reso Enna una città quasi irriconoscibile, con strade vuote e un silenzio interrotto solo dal vento e dalle sirene dei mezzi di emergenza.

In prima linea continua a operare l’Ente Corpo Volontari di Protezione Civile di Enna, impegnato ininterrottamente nelle fasi più critiche dell’emergenza. Venti volontari, organizzati su turni e supportati da cinque mezzi, stanno garantendo pattugliamenti costanti e servizi essenziali, tra cui il trasporto dei pazienti dializzati verso l’ospedale.

Albero cade su un’auto

Numerosi gli interventi già effettuati. In via delle Acacie un albero è crollato su un’autovettura, schiacciandola senza causare feriti.

Muro crollato, albero cade a Pergusa

In via San Giovannello, sotto la scuola Pascoli, è stato segnalato il crollo di un muro, mentre a Pergusa un albero abbattuto dal vento ha bloccato la strada di servizio dell’autodromo.

La Protezione civile resta costantemente operativa per fronteggiare le criticità e ripristinare le condizioni di sicurezza, mentre Enna attende, con le finestre illuminate e le strade vuote, che il ciclone Harry allenti la sua presa sulla città.