Laganà 1968 e AISM Messina: 4.000 km di solidarietà

Un gesto di solidarietà collettiva che parte da una scelta d’acquisto e si trasforma in un aiuto concreto per il territorio è quello che hanno fatto i clienti del panificio Laganà 1968 che, durante le scorse festività natalizie, hanno scelto i panettoni artigianali firmati Natale Laganà. Grazie a loro, è stato possibile effettuare una donazione a favore della Sezione Provinciale AISM di Messina, Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Una parte del ricavato della vendita dei panettoni artigianali realizzati per il Natale è stata infatti destinata in beneficenza, trasformando ogni acquisto in un contributo diretto alla solidarietà. Grazie a questa iniziativa, AISM Messina potrà disporre dell’equivalente di 4.000 chilometri di carburante, una risorsa fondamentale per sostenere il servizio di trasporto che l’associazione offre quotidianamente alle persone con sclerosi multipla (1.500 solo a Messina). Il servizio di trasporto rappresenta un supporto essenziale per la vita quotidiana delle persone con sclerosi multipla e consente loro di raggiungere il luogo di lavoro o di studio, i centri riabilitativi e clinici, la sede della sezione AISM e anche i luoghi di aggregazione, permettendo di coltivare relazioni, interessi e momenti di socialità. Il servizio viene svolto grazie all’impegno costante di volontari e di giovani impegnati nel Servizio Civile Nazionale, che ogni giorno mettono a disposizione tempo, competenze e sensibilità.

«Il panettone è da sempre simbolo di condivisione e famiglia – dichiara Natale Laganà – e siamo orgogliosi che attraverso il nostro lavoro si sia potuto sostenere una realtà come AISM Messina, che svolge un ruolo fondamentale sul territorio. Non abbiamo voluto fare pubblicità alla nostra iniziativa prima di oggi perché crediamo che la beneficenza non abbia bisogno di megafoni, ma, allo stesso tempo, oggi raccontiamo i risultati raggiunti perché il nostro gesto possa essere di ispirazione a tanti colleghi e amici che possono dare un contributo alle realtà che operano sul nostro territorio e perché crediamo che l’artigianato debba anche avere una responsabilità sociale. Un sentito ringraziamento va ai nostri clienti che, con un gesto semplice ma potente come quello dell’acquisto, hanno dimostrato come anche una scelta quotidiana possa fare la differenza».

«Ringraziamo tutti per questa importante attenzione – gli fa eco Deborah Chillemi, vice presidente della sezione Messina di AISM – Natale Laganà, in primis, e tutta la clientela del panificio Laganà 1968 che ha avuto la sensibilità di capire il progetto che c’era dietro questa donazione. Speriamo che questa iniziativa possa essere di ispirazione e che ad essa ne seguano tante altre. Per noi è fondamentale che arrivi il messaggio che anche un piccolo gesto può contribuire a raggiungere grandi risultati. Quindi invitiamo tutte le attività commerciali a supportare le attività benefiche del territorio».

I panettoni artigianali firmati Natale Laganà sono espressione di una tradizione che da oltre mezzo secolo caratterizza il panificio Laganà 1968. La lavorazione prevede l’utilizzo del lievito madre in coltura liquida, una tecnica complessa che richiede tempi lunghi, esperienza e grande attenzione, ma che conferisce al prodotto una struttura soffice, una fragranza persistente e un’elevata digeribilità. La lievitazione naturale, che si sviluppa in oltre venti ore complessive, consente all’impasto di maturare lentamente, esprimendo un profilo aromatico ricco e armonioso. Le diverse varianti proposte per il Natale, dal classico tradizionale alle versioni al cioccolato, framboise e pistacchio, raccontano ciascuna una diversa sfumatura di gusto e di territorio.

Questa iniziativa dimostra come la collaborazione tra un’azienda artigianale e i suoi clienti possa generare un impatto reale e positivo, trasformando un dolce simbolo delle feste in chilometri di autonomia, vicinanza e sostegno per le persone con Sclerosi Multipla della provincia di Messina.

Si può sostenere AISM Messina donando attraverso:

Unicredit

IBAN: IT 78 k 02008 05364 000300492591

intestato a A.I.S.M. ASS. ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA

Conto corrente postale

C/C: 10259984

Luogo: Laganà 1968, via Giuseppe Garibaldi, 298, MESSINA, MESSINA, SICILIA