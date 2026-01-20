“L’incontro dell’anima” dedicato a Ignazio Nigrelli a 100 anni dalla nascita

Assai partecipato e particolarmente sentito dai cittadini piazzesi, e non solo, l’incontro pubblico – “L’incontro dell’anima” – di venerdì 16 gennaio 2026, presso l’Università Popolare “Ignazio Nigrelli” di Piazza Armerina, a 100 anni dalla nascita di uno dei soci fondatori, ovvero Ignazio Nigrelli. Tra i presenti c’erano anche gli ex ragazzi che avevano svolto il servizio civile presso la Sezione di Italia Nostra Piazza Armerina, negli anni della presidenza di Nigrelli. Ma c’erano anche professionisti venuti da Siracusa, da Gela, da Caltanissetta, come l’avvocato Corrado Giuliano, l’architetto Vincenzo Antonuccio, chi scrive. E ovviamente erano presenti i figli Fausto Carmelo Nigrelli (ingegnere, professore ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica) e Mauro Nigrelli (biologo, informatore farmaceutico) e i nipoti. Di certo, ci sarebbe voluto un convegno di tre giorni per ricordare, in modo più puntuale ed esaustivo, lo straordinario impegno politico e culturale del docente, storico e ambientalista Ignazio Nigrelli. L’incontro è stato organizzato dall’Università Popolare “Ignazio Nigrelli” e dalla Sezione di Italia Nostra Piazza Armerina.

Daniela Minacapilli ha dato inizio all’evento presentando i relatori e ricordando i fatti salienti della vita di Ignazio Nigrelli; Salvatore Adorno, storico dell’Università di Catania e presidente nazionale della Società Italiana di Storia ambientale, ha ricordato e commentato la peculiare attività di ricerca storica di Ignazio Nigrelli, definendola “consustanziale” al suo impegno di ambientalista; Leandro Janni, architetto, docente e presidente regionale di Italia Nostra Sicilia dal 2004 al 2025, ha ricordato e commentato – attraverso molteplici immagini – alcuni dei temi, della problematiche ambientali affrontate da Ignazio Nigrelli quale presidente di Italia Nostra Piazza Armerina e presidente di Italia Nostra Sicilia, nel corso di tre decenni; Giuseppe Anzaldi, presidente di Italia Nostra Piazza Armerina dal 2000, ha ricordato alcuni episodi legati alla lunga esperienza vissuta a stretto contatto con Ignazio Nigrelli, quale segretario della Sezione di Italia Nostra Piazza Armerina; l’avvocato Corrado V. Giuliano, infine, ha ricordato l’esperienza assai significativa e formativa, vissuta da giovane legale, nelle aule di giustizia e nelle piazze della Sicilia degli anni ’70, insieme al presidente di Italia Nostra e vero e proprio “faro etico” Ignazio Nigrelli. Hanno chiuso la serata alcuni affettuosi interventi del pubblico.