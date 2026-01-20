Vento e disagi nell’Ennese, alberi e pali abbattuti, oltre 40 interventi dei pompieri

Oltre 40 interventi in poche ore e squadre impegnate senza sosta su tutto il territorio: è il bilancio dell’emergenza maltempo che ha colpito la provincia di Enna dopo il passaggio del ciclone Harry. I vigili del fuoco del comando provinciale sono stati chiamati a intervenire per fronteggiare i numerosi danni provocati dal forte vento.

Situazione più critica a Enna e Calascibetta

Le situazioni più critiche si sono registrate nei comuni di Enna e Calascibetta, dove le raffiche hanno abbattuto alberi sulla sede stradale e fatto crollare pali della pubblica illuminazione e della rete Telecom. Diversi gli interventi di messa in sicurezza, con ripercussioni sulla viabilità e sulla normale circolazione.

Blackout e disagi

I danni alle infrastrutture hanno causato anche interruzioni dell’energia elettrica e disagi alle linee internet e telefoniche, lasciando senza servizi essenziali numerose abitazioni e attività. Le segnalazioni sono arrivate per tutta la notte e la mattinata.Alla luce del perdurare delle condizioni di criticità, anche per oggi è stato disposto il potenziamento dell’organico in tutte le sedi dei vigili del fuoco della provincia di Enna. Il dispositivo di soccorso resta pienamente operativo mentre prosegue il monitoraggio dell’evoluzione meteo.