Maltempo, Marano (M5s): “Danni ingenti, Governo regionale chieda immediatamente a Roma stato calamità naturale”

La deputata: “Così da favorire un più rapido ritorno alla normalità”

“Alla luce degli ingenti danni registrati in tutta la Sicilia e del peggioramento delle condizioni meteo che ha reso necessaria la proroga dell’allerta rossa anche nella giornata di domani, faccio appello al governo regionale affinché si attivi per fare in modo che da Roma venga dichiarato immediatamente lo stato di calamità naturale così da poter attivare più rapidamente gli aiuti e mettere in campo velocemente tutti gli strumenti finanziari necessari per favorire un ritorno alla normalità e per sostenere in maniera adeguata cittadini e imprese che hanno subito danni consistenti”.

Così Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle.



