Il dopo Harry, avviati i lavori per riaprire viale IV Novembre, Regione in stato di emergenza

L’amministrazione comunale di Enna ha disposto gli interventi di messa in sicurezza degli alberi della Villa Torre di Federico allo scopo di riaprire il tratto di Viale IV Novembre che è stato temporaneamente chiuso al transito veicolare e pedonale. Dal Comune, filtra ottimismo sulla velocità dei lavori, in giornata dovrebbe calare il sipario e far tornare la situazione alla normalità.

Il nodo dei lavori per via Civiltà del Lavoro

Discorso diverso, invece, per via Civiltà del Lavoro, dove, come stimato dagli Uffici del Municipio, serviranno almeno 1,5 milioni di euro “per la ricostruzione completa del muro” – circa 90 metri di lunghezza ed oltre 10 di altezza, oltre al rifacimento della strada sovrastante.

Le mosse della Regione

Insomma, non si risolverà nel volgere di poco tempo, passeranno mesi probabilmente e molto dipenderà dalle risorse che metterà la Regione. Frattanto, nelle prossime ore il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani terrà una giunta straordinaria convocata per deliberare lo stato di crisi e di emergenza regionale e la richiesta di stato di emergenza di rilievo nazionale per i danni causati dal maltempo che ha colpito la Sicilia. Al termine della riunione, svelerà le mosse del suo Governo nel corso di una conferenza stampa a cui parteciperà anche il dirigente generale del dipartimento della Protezione civile regionale, Salvo Cocina,