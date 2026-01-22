Torna la luce a Buonriposo, le famiglie: “E’ la fine di un incubo”

Dopo più di 64 ore di totale assenza di energia elettrica, la corrente è finalmente tornata nella contrada Buonriposo, nel territorio di Calascibetta duramente colpita dai danni provocati dal ciclone Harry. La notizia del ripristino del servizio elettrico è arrivata intorno alle 13 riportando sollievo nelle case delle sedici famiglie che avevano vissuto giorni di buio, freddo e disagi. “E’ la fine di un incubo” hanno detto le famiglie.

I disagi

Il prolungato blackout — che aveva lasciato isolati gli abitanti senza riscaldamento, con elettrodomestici inutilizzabili e viveri andati perduti — era stato al centro di una segnalazione inviata stamane a ViviEnna da un residente della contrada. Nel suo racconto, oltre alla stanchezza per l’assenza di luce, aveva denunciato ripetute segnalazioni all’Enel senza riscontri concreti fino a quel momento.

Il ciclone Harry

L’emergenza era nata come conseguenza del passaggio del ciclone Harry, evento atmosferico eccezionalmente intenso che ha provocato danni diffusi alle infrastrutture elettriche in vaste zone della Sicilia orientale e delle regioni vicine, con pali e linee divelte e numerosi guasti alla rete.

Con il ritorno dell’energia, i residenti di Buonriposo possono finalmente riaccendere i riscaldamenti e riprendere la normalità nelle loro abitazioni, anche se resta forte l’appello alla migliore gestione delle emergenze e una comunicazione più efficace da parte delle società di distribuzione nei momenti di crisi.