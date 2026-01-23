Vescovo in visita nelle scuole, no del Movimento contro gli abusi: “Abbiamo scritto al ministro”

Il Movimento “Non accetto prediche da chi copre un abuso” ha scritto al ministro dell’Istruzione e del Merito per contestare la visita nelle scuole del Comune di Aidone del vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, avvenuta nella giornata di ieri.

La lettera di Messina

In realtà, nei giorni precedenti all’iniziativa, Antonio Messina, l’archeologo ennese vittima di abusi sessuali dalla cui denuncia è partita l’inchiesta culminata con la condanna in Appello per violenza sessuale di Giuseppe Rugolo, aveva inviato una lettera al Dirigente dell’Ufficio scolastico di Caltanissetta ed Enna ed al dirigente scolastico dell’istituto, mostrando le sue perplessità sulla presenza del vescovo.

“Visita del vescovo problematica”

Secondo il Movimento, la circostanza che l’alto prelato sia sotto processo per falsa testimonianza, riconducibile alla sua deposizione nel procedimento contro Giuseppe Rugolo, avrebbe reso inopportuno l’incontro con gli studenti. “Proprio per questo, tuttavia, la scelta di offrirgli una tribuna istituzionale in una scuola statale appare, a molti, quantomeno problematica” si legge nella nota del Movimento che aggiunge come né la scuola né il dirigente dell’Ufficio scolastici abbiano risposto a Messina.

Il messaggio al ministro

“È legittimo domandarsi – si legge nella nota del Movimento – perché una scuola pubblica scelga di aprire le proprie porte a una figura coinvolta in un procedimento per reati contro l’amministrazione della Giustizia, anziché investire con pari determinazione in percorsi di prevenzione, ascolto e tutela dei minori”.

“Di fronte – conclude la nota del Movimento – al vuoto lasciato a livello locale, la questione è ora approdata sul tavolo del Ministro dell’Istruzione e del Merito. A lui si chiede ciò che altri hanno evitato: assumere una responsabilità politica e morale”.