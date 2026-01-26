I danni del ciclone a Piazza Armerina, evacuate 11 persone, crolla pure una scala in un edificio

Gli effetti del ciclone Harry si mostrano in tutta la sua crudeltà. A Piazza Armerina, in contrada Canali, si è provveduto all’evacuazione di 2 nuclei familiari, per un totale di 11 persone, a causa di problemi di staticità di un muro di sostegno. Lo annuncia il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, che sta coordinando gli interventi legati ai controlli su strade ed edifici dopo il passaggio del ciclone, che ha lasciato dei segni indelebili.

Crolla una scala in un edificio del centro storico

Non ci sono problemi enormi come quelli che si sono manifestati a Niscemi, con un paese praticamente franata, ma nella città dei mosaici ci sono famiglie che rischiano di perdere la loro casa. Danni anche nel centro storico ed altri nuclei potrebbero essere costretti ad andare via. “E’ crollato una scala – dice a ViviEnna il sindaco di Piazza Armerina – di un edificio storico: sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche e la messa in sicurezza e si sta valutando se procedere con lo sgombero”. Restano le cicatrici sulla viabilità, da sempre tallone di Achille del territorio ennese.