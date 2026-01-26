Il ricordo delle vittime dell’Olocausto, Valguarnera celebra la giornata della Memoria

Martedì 27 gennaio, al Palazzo Municipale del Comune di Valguarnera, l’Amministrazione comunale, su input dell’assessore al Patrimonio culturale Gaetana Telaro, commemora la Giornata della Memoria, dedicata al ricordo di tutte le vittime dell’Olocausto.

L’incontro con gli studenti

Alle ore 11 l’amministrazione incontrerà gli studenti per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, e tutti i deportati nei campi nazisti. La ricorrenza, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, cade il 27 gennaio, data simbolo della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte delle truppe dell’Armata Rossa nel 1945.

In Italia la Giornata della Memoria è stata introdotta con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico, dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, nonché di quanti, anche in contesti e schieramenti diversi, si opposero al progetto di sterminio. La legge rende inoltre omaggio a coloro che, mettendo a rischio la propria vita, salvarono e protessero i perseguitati.