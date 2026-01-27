Lions, ricordato Pino Grimaldi nella sala Cerere di Palazzo Chiaramonte

Nella sua Enna, nella suggestiva Sala Cerere di Palazzo Chiaramonte – sede dell’Archivio Grimaldi – soci Lions provenienti da tutta la Sicilia, autorità distrettuali e rappresentanti internazionali si sono ritrovati per ricordare non solo il ruolo istituzionale, ma soprattutto la visione e l’umanità di Pino Grimaldi.

L’evento, è stato impreziosito dalla presenza della PID Elena Appiani, Leader dell’Area Costituzionale GAT Europa,intervistata del giornalista e socio Lion Carlo Alberto Tregua e dai messaggi video del Presidente Internazionale A. P. Singh e della Presidente del Consiglio dei Governatori d’Italia Rossella Vitali, che hanno messo in risalto il senso più profondo dell’essere Lion: trasformare i valori in azioni concrete, “far accadere le cose” per migliorare il mondo.

I lavori sono stati aperti dal saluto del presidente Lions Club Enna William Tornabene, sono seguiti gli interventi del vice sindaco di Enna Francesco Comito , della delegata Lions Archivio Grimaldi Bianca Pellegrino, dei figli Luigi e Marco del FIP Grimaldi. Quindi i contributi del Presidente del Distretto Leo 108Yb Sicilia Matteo Siculo, dei Past Governatori Angelo Collura, Maurizio Gibilaro e Daniela Macaluso, del Secondo Vicegovernatore Antonio Bellia, Primo Vicegovernatore Walter Buscema, PCC Mariella Sciammetta, PCC e GWA (Good Will Ambassador) Salvo Giacona, Immediato Past Governatore Mario Palmisciano.

Come sottolineato dal Governatore Diego Taviano, il pensiero di Pino Grimaldi continua a rappresentare una bussola morale per Lions International, oggi rete globale di oltre un milione e quattrocentomila donne e uomini uniti dal motto “We Serve”. Un modello di cittadinanza attiva, responsabilità etica e partecipazione democratica, capace di coinvolgere competenze diverse e generazioni nuove, soprattutto in tempi segnati da crisi ed emergenze.

Il lionismo, emerso con forza nel corso degli interventi, non è semplice beneficenza, ma solidarietà organizzata e presenza concreta nei territori, come dimostra l’impegno nelle recenti emergenze che hanno colpito la Sicilia, tra cui i gravi danni causati dal ciclone Harry.

Il ritratto di Pino Grimaldi, delineato attraverso numerose testimonianze istituzionali e personali, ha mostrato anche l’uomo oltre il Lion: medico neurologo e psichiatra, giornalista, intellettuale, amante del teatro e della musica. Un padre, ricordato con emozione dai figli,capace di trasmettere passione, rigore e curiosità per la vita.

Celebrarne la memoria significa oggi raccoglierne il testimone: continuare a servire le comunità, promuovere pace e solidarietà attraverso i club presenti in oltre 200 Paesi e sostenere, tramite la Fondazione LCIF, progetti che parlano all’umanità intera