La vendita della sede dei Zolfatai, ex presidente prescritto, conferma falsità verbale d’assemblea

I giudici della Corte di Appello di Caltanissetta ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Enna nell’ambito del processo per truffa e falso ideologico legato alla vendita dell’immobile di proprietà della Lega Zolfatai, circolo Pippo America di Valguarnera.

Prescrizione per l’ex presidente

Per l’ex presidente del circolo, Davide Galante (difeso dall’avvocato Cristoforo Alessi) che era condannato ad un anno e 6 mesi è scattata la prescrizione ma per il resto la sentenza del Tribunale di Enna è stata confermata.

“Falsità del verbale dell’assemblea”

Tra cui, “la dichiarazione di falsità del verbale di assemblea che ha prodotto il trasferimento della sede del circolo in favore di un soggetto terzo” afferma l’avvocato Lorenzo Caruso, difensore della Lega Zolfatai.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dalla pubblica accusa, nonostante il locale non potesse essere venduto, come previsto dallo Statuto se non a determinate e complesse condizioni, l’allora presidente sarebbe riuscito a realizzare la compravendita, chiudendo l’affare, per circa 30 mila euro, con Filippo e Fabio Marchese, difesi dall’avvocato Francesco Occhipinti, che sono stati definitivamente assolti. In sostanza, sarebbe stato redatto un verbale che avrebbe autorizzato la cessione ma il Tribunale di Enna ha dichiarato “la falsità del verbale dell’assemblea dei soci del circolo zolfatai del 20 marzo del 2016”, ora confermata anche in Appello.

Le motivazioni tra 90 giorni

I soci del circolo di Valguarnera, rappresentati dall’avvocato Lorenzo Caruso, costituitisi parte civile nel processo, si sono accorti della vendita dell’immobile per caso, a seguito di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate. La loro denuncia ha consentito alla Procura di Enna di aprire un fascicolo di inchiesta. L’imputato è stato condannato alle spese sostenute dalla parte civile, tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della decisione.