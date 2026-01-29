Libero Consorzio, rotazione in FdI, Cammarata si dimette da consigliere, subentra Pino Castelli
Piazza Armerina - 29/01/2026
Lascerà il posto da consigliere del Libero consorzio di Fratelli d’Italia, Nino Cammarata, sindaco di Piazza Armerina. Nelle prossime ore, saranno protocollate le dimissioni ed al suo posto entrerà Pino Castelli, presidente del Consiglio comunale di Catenanuova, esponente di Fratelli d’Italia.
Cambio anche nel Mpa-Grande Sicilia
Un passo che rientrerebbe in una rotazione nell’ambito dello stesso partito, come avvenne nei mesi scorsi quando la sindaca di Agira, Maria Greco, appartenente al Mpa-Grande Sicilia, dopo essere stata eletta nel Consiglio provinciale, si dimise per far posto a Maria Di Costa, rappresentante di Nicosia anch’essa del Mpa-Grande Sicilia.