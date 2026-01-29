Mivà di Leggere 0-6: via a un nuovo progetto di lettura ad alta voce a Enna e Aidone

Prende il via ufficialmente questa settimana nell’Ennese il progetto Mivà di Leggere 0-6, un’iniziativa sulla lettura ad alta voce e il sostegno alla genitorialità rivolto a insegnanti, educatori e famiglie che si occupano di bambini fino a sei anni.

Corsi di formazione, incontri con esperti, laboratori itineranti e sostegni concreti per l’allestimento di librerie montessoriane e punti di lettura per piccolissimi nelle sedi dei partner aderenti sono tra gli obiettivi principali del bando Leggimi 0-6 il cui fulcro è trasformare la lettura in uno strumento di inclusione e crescita, coinvolgendo attivamente le famiglie e le strutture educative in un percorso di scoperta e condivisione.

Il progetto annuale, che sarà attuato grazie a un finanziamento del Cepell, Centro per il libro e per la lettura, ha per capofila l’associazione ennese La Fabbrica di Mivà, da anni impegnata nel tessuto sociale, educativo e culturale del territorio, ed è condiviso da diversi partner, primi fra tutti i comuni di Enna e Aidone (entrambi in possesso della prestigiosa qualifica “Città che legge”), che metteranno a disposizione le biblioteche pubbliche per le diverse iniziative.

Del gruppo fanno parte anche la Libreria Mondadori di Enna, l’Aias (Associazione italiana assistenza agli spastici) di Enna, la Comunità Arcobaleno di Villarosa, gli asili nido e istituti scolastici privati ennesi Principe di Napoli, La Quercia, Il Bagaglino e Baby Fun.

Il debutto operativo del progetto è stato ieri, mercoledì 28 gennaio, nella sede della comunità per minori Arcobaleno di Villarosa con un laboratorio di lettura ad alta voce riservato agli otto piccoli ospiti della comunità e ai loro caregivers: i libri proposti hanno rappresentato un ponte per rafforzare i legami affettivi e stimolare l’interesse alla lettura dei bambini.

“La lettura ad alta voce nella prima infanzia rappresenta una pratica educativa fondamentale – sottolineano i referenti della Fabbrica di Mivà – non solo perché promuove lo sviluppo linguistico e cognitivo, ma anche perché rafforza la relazione affettiva adulto-bambino e la formazione delle future abilità di lettura. Questo nuovo percorso ci permetterà di condividere competenze e offrire supporti concreti a chi a vario titolo si occupa di bimbi da zero a sei anni”.



