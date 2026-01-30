Prostata: dalla prevenzione alla cura: evento formativo all’Ordine dei Medici di Enna

Sabato 31 gennaio, a partire dalle ore 08.30, presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna, si terrà l’evento formativo dal titolo “Prostata: dalla prevenzione alla cura. Approccio per il Medico di Medicina Generale”.

L’incontro, nasce con l’obiettivo di fornire un aggiornamento completo e multidisciplinare sulle principali patologie prostatiche, dalla prevenzione alla diagnosi, fino alle più moderne opzioni terapeutiche. Il programma prevede il coinvolgimento di urologi, oncologi, radioterapisti, radiologi e andrologi, che affronteranno temi di grande rilevanza clinica e pratica quotidiana.

Tra gli argomenti trattati:

Ipertrofia prostatica benigna (IPB): dai LUTS alla terapia, con un confronto diretto tra medici di medicina generale e urologo, relatori: R. Ippolito – T. Torre; PSA e screening: cosa fare, quando farlo e quando non eseguirlo, relatore: L. Lizzio; Trattamenti chirurgici dell’IPB, relatore: E. Malacasa; Il ruolo del laser nel trattamento dell’IPB, relatore: R. Leonardi; La prostata vista con gli occhi del radiologo: imaging, applicazioni cliniche e criteri di appropriatezza, relatore: S. Lavalle

A partire dalle 11.30, spazio all’approfondimento sul carcinoma prostatico, con particolare attenzione alla diagnosi precoce:

Il Medico di Medicina Generale come strumento per la diagnosi precoce del carcinoma prostatico, relatore: A. Privitera; Trattamenti chirurgici del tumore prostatico: dall’open alla robotica, relatore: E. Grimaldi; Trattamenti non chirurgici e follow-up: confronto tra radioterapista e oncologo, relatori: L. Marino – Dott. A. Quattrocchi; Tumore prostatico metastatico: trattamenti disponibili e criteri di selezione, relatore: Dott. A. Quattrocchi; Andrologia e prostata, relatore: C. Di Franco.

L’evento si concluderà con una sessione interattiva dal titolo “Dubbi e casi dal territorio”, un confronto multidisciplinare tra medici di medicina generale, urologo e oncologo dedicato alla discussione di casi clinici pratici e alla condivisione di esperienze e buone pratiche cliniche; guidata dai relatori: G. Bologna – D. Sambataro.

Un appuntamento di alto valore scientifico che conferma l’importanza dell’approccio integrato e del dialogo tra territorio e specialisti nella gestione delle patologie prostatiche.



