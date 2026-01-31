Pioggia battente sull’Ennese: interventi ad Aidone, Enna chiude il Coc ma resta l’allerta sul territorio

Il maltempo continua a tenere sotto pressione l’Ennese, dove la pioggia cade senza sosta da diverse ore interessando gran parte della provincia e rendendo necessari interventi urgenti per la sicurezza. Un territorio storicamente fragile, segnato da frane e smottamenti, torna così a fare i conti con le conseguenze di precipitazioni persistenti.

Interventi ad Aidone

Ad Aidone, come comunicato dalla sindaca Annamaria Raccuglia, sono entrati in azione i Vigili del Fuoco, sotto la supervisione del responsabile della Protezione civile comunale Lorenzo Calcagno e dell’amministrazione comunale. L’intervento ha riguardato piazza Papa Giovanni Paolo II, dove si è reso necessario il taglio di alcune palme pericolanti, considerate a rischio per la pubblica incolumità a causa del maltempo.Le operazioni rientrano nel quadro degli interventi urgenti messi in campo nei vari comuni della provincia, mentre la pioggia continua a interessare vaste aree dell’Ennese, aumentando l’attenzione su versanti instabili e zone già colpite in passato da movimenti franosi.

Palo pericolante a Nissoria

A Nissoria i volontari della Protezione civile del Comune ed i vigili del fuoco di Leonforte sono intervenuti in contrada Picinosi- Via Fontana del Conte – per la messa in sicurezza di un palo della Telecom che si era inclinato.

Sindaco di Enna chiude Coc

Nel capoluogo, intanto, il Comune di Enna ha disposto la chiusura del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. Con l’ordinanza sindacale n. 10 del 30 gennaio 2026, il sindaco Maurizio Dipietro ha revocato l’attivazione del C.O.C., avviata lo scorso 18 gennaio, ritenendo conclusa la fase emergenziale. Le attività sono ora concentrate sulla ricognizione dei danni, che verranno successivamente comunicati al Dipartimento regionale della Protezione Civile.Con la stessa ordinanza, il sindaco ha demandato agli uffici competenti e alla Struttura comunale di Protezione civile il completamento delle attività residue di verifica e i conseguenti adempimenti amministrativi. Restano tuttavia in corso, sotto il coordinamento dell’Area tecnica comunale, gli interventi di messa in sicurezza della Villa Torre di Federico e della frana sottostante via Civiltà del Lavoro. I lavori, fa sapere il Comune, hanno subito un sensibile rallentamento proprio a causa delle avverse condizioni meteorologiche di questi giorni.

Resta l’allerta

La situazione resta monitorata, mentre l’attenzione rimane alta su un territorio che, anche in assenza di nuove emergenze conclamate, continua a mostrare tutta la sua vulnerabilità di fronte a precipitazioni prolungate.