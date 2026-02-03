Basket, le finali nazionali Under 19 a Piazza Armerina

Le Finali Nazionali FIP Under 19 si disputeranno a Piazza Armerina dal 12 al 14 giugno. La città ospiterà per tre giorni le migliori formazioni giovanili italiane, confermandosi punto di riferimento per il basket provinciale.

La Siaz Basket

L’assegnazione dell’evento è il risultato del lavoro della Siaz Basket e della collaborazione con l’Amministrazione comunale, che ha investito in un impianto sportivo idoneo a competizioni di livello nazionale.

L’Amministrazione comunale

La manifestazione porterà visibilità e presenze sul territorio. L’Amministrazione ha ringraziato la Federazione Italiana Pallacanestro e la presidente Cristina Correnti per la fiducia accordata.