Carenza di medici, l’Asp di Enna recluta oltre 30 dottori
Enna-Cronaca - 03/02/2026
Trenta nuovi dirigenti medici nel mese di gennaio con contratti a tempo determinato, per colmare le carenze di dottori negli ospedali. E’ quanto affermato dall’Asp di Enna che spiega di aver destinato 8 medici ai Pronto soccorso “la cui presenza costante risulta indispensabile per assicurare risposte tempestive alle emergenze sanitarie”.
Dove sono stati dirottati
Oltre a loro, ci sono un medico di anatomia patologica, un ortopedico, un oculista, un medico di medicina interna, tre pediatri, un biologo e ben quindici incarichi per medici di assistenza primaria ad attività oraria.
I concorsi per reclutare i medici
Una decisione, quella dell’azienda sanitaria, figlia di una situazione difficilissima su scala nazionale per via di una “carenza strutturale di dirigenti medici che coinvolge tutte le regioni italiane, un fenomeno che richiede risposte articolate su più livelli”.
L’Asp fa sapere di aver avviate tutte le procedure di reclutamento disponibili, attraverso i concorsi pubblici che “richiedono tempi tecnici”, per cui “in questa fase transitoria che gli incarichi a tempo determinato diventano uno strumento indispensabile per mantenere operativi i servizi essenziali senza compromettere la qualità dell’assistenza ai cittadini”