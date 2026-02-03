Comando dei vigili del fuoco, passaggio di consegne tra Granata e Fonti

Passaggio di consegne al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna. Una notizia anticipata nei giorni scorsi a ViviEnna.

Il cambio

Il Primo Dirigente ing. Augusto Alessio Fonti assume l’incarico, subentrando all’arch. Erich Granata, al termine di un mandato di 16 mesi segnato da un’elevata operatività.Nel 2025 il Comando ha effettuato 3.538 interventi di soccorso tecnico urgente.

Il ciclone Harry

Tra le emergenze più rilevanti, quelle legate al maltempo causato dall’uragano Harry, che ha richiesto 339 interventi, oltre alla gestione degli incendi estivi.Il periodo è stato caratterizzato anche da un rafforzamento della collaborazione con Prefettura e Forze dell’Ordine e da iniziative di apertura al territorio.

Il commiato

Nel suo intervento di commiato, il comandante Granata ha ringraziato il personale operativo, i funzionari tecnici e il personale amministrativo, sottolineando come i risultati conseguiti siano stati il frutto di un lavoro di squadra e di un forte spirito di Corpo. Per lui si apre ora un nuovo incarico presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, nell’ambito dell’Ufficio Prevenzione Incendi.