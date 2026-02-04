Centrodestra a Enna, Colianni: “Candidato unitario, no fughe in avanti”

Il centrodestra siciliano è chiamato a una scelta condivisa per la candidatura a sindaco di Enna. Lo sottolinea Francesco Colianni, assessore regionale all’Energia e ai Pubblici Servizi, invitando le forze politiche a evitare iniziative autonome.

La linea di Colianni

“Enna è capoluogo di provincia: la scelta del candidato deve essere discussa e concordata a livello regionale, senza fughe in avanti né iniziative autoreferenziali”, afferma Colianni. Secondo l’esponente del MPA–Grande Sicilia, candidature affrettate e adesioni improvvise rischiano di minare la coesione del centrodestra.

Lo spettro delle Provinciali

Colianni evidenzia inoltre la necessità di definire con chiarezza i contenuti di un programma comune e di valutare la coerenza dei possibili candidati. “Al momento è evidente il rischio di replicare lo schema già visto alle provinciali, che ha portato alla divisione del centrodestra e al successo della sinistra. Perseverare sarebbe davvero diabolico”, avverte.

Pur riconoscendo la forza politica ed elettorale del suo partito, il MPA–Grande Sicilia, Colianni chiarisce che non ci sono pretese di leadership personale. L’appello è invece all’unità e a un atteggiamento responsabile: “L’auspicio è lavorare con spirito costruttivo per il bene del territorio”.