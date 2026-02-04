“Day After Day”. La canzone inedita del secondo rilascio ufficiale della serie animata “Questo è Papà”

C’è un filo sottile che unisce parole, musica e immagini e che giorno dopo giorno o “day after day” costruisce immaginari capaci di parlare a generazioni diverse. È su questo filo che si muove la nuova canzone inedita legata al secondo rilascio ufficiale della serie animata tratta dall’omonimo libro “Questo è papà”, firmato da Davide Vinciprova, Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari.

La canzone, annunciata come uno dei momenti più significativi del nuovo capitolo della serie, accompagnerà l’uscita cinematografica prevista nelle sale nel 2027, rafforzando il legame tra narrazione visiva e identità musicale del progetto, dove la storia si estende in forma emotiva ed il racconto dà voce a temi importanti come la famiglia, la crescita e il dialogo tra adulti e bambini.

Scritta interamente da Davide Vinciprova e arrangiata dallo stesso autore insieme ai figli, protagonisti della serie animata, riflette perfettamente lo spirito del progetto. Un lavoro corale, intimo e allo stesso tempo universale, capace di parlare senza barriere generazionali.

In attesa del debutto cinematografico del 2027, della serie animata tratta dall’omonimo libro “Questo è Papà”, la canzone “day after day” cresce l’attenzione intorno a un progetto che non si limita a raccontare una storia, ma a rappresentare la cultura in cui la famiglia torna ad essere spazio creativo, educativo e artistico per la società del domani.



