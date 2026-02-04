Le cure per Nora, il presidente della Regione: “Massimo impegno per rapida soluzione”

“Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, segue personalmente la vicenda della piccola Nora, la bimba affetta da retinoblastoma e della sua famiglia, assicurando il massimo impegno per una rapida soluzione”.

La nota dello staff di Schifani

Lo dice una nota dell’ufficio stampa del presidente Schifani – dopo la pubblicazione dell’articolo di ViviEnna – che assicura sostegno alla famiglia della piccolina. Ieri il padre di Nora aveva chiesto aiuto alla città con il 5 per mille da versare all’associazione solidale per Nora , fondata per sostenere economicamente le famiglie che si trovano a dovere affrontare viaggi e lungodegenze nel tentativo di aiutare i figli affetti da tumori infantili. Nora accompagnata da mamma e papà è ricoverata dalla fine di ottobre tra Siena, Padova e Roma.

La testimonianza del papà della piccola

“E’ un calvario lungo perchè le terapie sono molto aggressive e siamo tutti molto provati – dice papà Gaetano che è tornato ad Enna per qualche giorno per stare con la sorellina di Nora, più grande di età ma anche lei poco più che bambina privata della presenza dei genitori. Schifani ha, dunque, risposto all’appello della famiglia che ieri denunciava di avere richiesto alla regione il contributo economico previsto dalla legge siciliana 202/79 che prevede un rimborso spese per chi è costretto a curarsi fuori.

Schifani sollecita gli uffici

“La procedura per il sostegno economico è stata presentata nel mese di settembre – fa sapere il presidente della regione – Nel corso dell’istruttoria sono stati richiesti documenti integrativi, poiché la domanda faceva riferimento anche a spese sostenute in un periodo antecedente rispetto alla presentazione dell’istanza, condizione che la normativa non prevede in modo automatico. Il presidente ha, comunque, sollecitato gli uffici competenti, che sono già all’opera, affinché entrino immediatamente in contatto con i genitori della bambina per fornire tutto il supporto necessario e completare nel più breve tempo possibile l’iter amministrativo.