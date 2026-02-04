Unione Rugby Enna, successo per la raccolta a sostegno delle famiglie di Niscemi

La raccolta solidale a sostegno delle famiglie di Niscemi si è conclusa con grande successo.

Tantissimi cittadini hanno risposto con generosità, partecipando numerosi e contribuendo con beni di prima necessità che rispondevano concretamente ai bisogni delle famiglie evacuate.

Un grazie sincero a chi si è messo in prima linea per l’organizzazione e la riuscita della raccolta:

i genitori dei nostri ragazzi, i nostri ragazzi e ragazze e lo staff URE, che con impegno, disponibilità e spirito di squadra hanno reso possibile tutto questo.

Un ringraziamento particolare va al Comune di Enna, che ha reso possibile l’organizzazione della raccolta all’interno del campo, permettendo lo svolgimento dell’iniziativa in modo efficace.

Desideriamo inoltre ringraziare la sig.ra Scifo Monica e il sig. Bonaventura Luigi per l’impegno nella raccolta del materiale scolastico destinato alla scuola primaria plesso “Belvedere” di Niscemi.

Un grazie anche alla protezione civile di Enna per il supporto durante la raccolta.

Un ringraziamento speciale va ad Antonio Bruccoleri, cittadino di Niscemi e nostro amico, con il quale collaboriamo da anni. Antonio già nella giornata di domenica è venuto personalmente ad Enna per ritirare l’intera spesa solidale raccolta e si è occupato della consegna alla Misericordia di Niscemi, che provvederà alla distribuzione dei beni alla comunità.

Questa raccolta è stata la dimostrazione concreta di quanto la solidarietà e il senso di comunità possano fare la differenza nei momenti di difficoltà.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e dato il proprio contributo.

Alla comunità di Niscemi va il nostro pensiero e il nostro sostegno: non siete soli, siamo tutti con voi.