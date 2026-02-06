Avviati i lavori per la nuova sede del Centro per l’Impiego di Leonforte

Sono iniziati i lavori per la nuova sede del Centro per l’Impiego di Leonforte, grazie a un finanziamento di 520.000 euro ottenuto nell’ambito del PNRR dall’Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia.

Nell’ex Pretura

La nuova struttura sorgerà nei locali precedentemente occupati dai vigili urbani, trasferiti temporaneamente nell’ex Pretura comunale.“Finalmente il nostro Ufficio di Collocamento avrà una sede definitiva e adeguata”, ha dichiarato l’Amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di garantire servizi stabili al territorio e creare nuove opportunità di lavoro. L’intervento prevede locali moderni e accessibili, dotati di ascensore per persone con disabilità.

Quando finiranno i lavori

La fine dei lavori è prevista per il 30 giugno 2026. “Con questa operazione vogliamo dare certezza ai cittadini e ai lavoratori, evitando ulteriori spostamenti dell’ufficio e consolidando la presenza dei servizi nel nostro territorio”, ha aggiunto il Comune, evidenziando il ruolo dell’iniziativa nella lotta allo spopolamento e nella promozione dello sviluppo locale.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Dirigente Provinciale del Centro per l’Impiego e il Dirigente Generale dell’Assessorato al Lavoro, che hanno contribuito alla definizione del finanziamento e alla pianificazione dei lavori