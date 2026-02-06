Enna Pride, assemblea pubblica per la seconda edizione dell’evento
Comunicati Stampa - 06/02/2026
Il collettivo LGBTQIA + Altra Sponda Enna, promotore della seconda edizione di Enna Pride, lancia la prima assemblea pubblica aperta a singoli individui, associazioni e allet* per la costituzione del Comitato Pride 2026 che si occuperà dell’organizzazione della Manifestazione.
Durante l’assemblea verrà decisa la data, la tematica e verranno raccolte le adesioni per chi vorrà far parte del Comitato organizzativo di quest’edizione.
Cosa rappresenta oggi il Pride?
– La celebrazione dell’Orgoglio
Rappresenta il rifiuto della vergogna. In una società che per secoli ha chiesto alle persone LGBTQIA+ di nascondersi, il Pride è l’affermazione gioiosa della propria identità.
– Una piattaforma politica
Non è solo una parata, ma una manifestazione politica. Attraverso il Pride, si richiedono leggi contro l’omolesbobitransfobia, il riconoscimento delle famiglie arcobaleno, il diritto all’autodeterminazione delle persone trans e la piena parità dei diritti civili.
– Uno spazio sicuro
Per molte persone, specialmente i più giovani o chi vive in contesti difficili come l’entroterra siciliano, il Pride è l’unico momento dell’anno in cui si sentono totalmente sicuri di esprimersi senza paura del giudizio o della violenza.
Se condividi questi principi allora ti aspettiamo il 14 Febbraio, alle ore 18:30 presso la sede di Mondoperaio in Via Ree Pentite – n.31 – Enna Alta.
Foto tratta dalla pagina Instagram di Enna Pride