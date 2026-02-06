Fonti si insedia come comandante dei vigili del fuoco

Augusto Alessio Fonti si è insediato come Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna. Ingegnere del Corpo nazionale, vanta una lunga carriera che lo ha portato a operare in diversi Comandi provinciali, tra cui Mantova, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa, oltre a tre anni al Viminale nell’Ufficio soccorso aereo.

Esperienza sul campo

Specializzato nella gestione di emergenze complesse e grandi rischi, Fonti ha maturato esperienza in interventi su raffinerie, depositi di esplosivi e calamità rilevanti. Particolarmente qualificato nel settore aereo, coordina flotte di Canadair ed elicotteri e possiede licenze di pilota, competenze cruciali per affrontare gli incendi boschivi che interessano la provincia durante l’estate.Tra le sue priorità: conoscere il territorio e le sedi operative, rafforzare l’organico in vista della stagione estiva e consolidare la collaborazione con le istituzioni locali, allineandosi agli obiettivi strategici del Corpo nazionale per il 2026.