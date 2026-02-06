Leonforte: la storia si racconta. Al via la nuova segnaletica monumentale

Il patrimonio storico di Leonforte si dota di nuovi strumenti di narrazione. Nella mattinata di martedì 3 febbraio, è iniziata l’installazione dei pannelli turistico-descrittivi nei luoghi cardine del centro storico. L’iniziativa è stata promossa e curata dalla sede locale di SiciliAntica (comprensorio di Assoro-Leonforte-Nissoria), che ne ha ideato i contenuti e la visione strategica, trovando il pieno patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

L’intervento di valorizzazione ha preso il via dai complessi monumentali più rappresentativi: La Granfonte, emblema architettonico della città ed il Giardino delle Ninfe, attiguo alla storica fonte.

Alla posa dei primi pannelli hanno presenziato i vertici di SiciliAntica, il Sindaco e l’Assessore alla Cultura. Il progetto proseguirà nei prossimi giorni coinvolgendo gli altri siti di rilievo del tessuto urbano, restituendo dignità storica e decoro ai percorsi turistici cittadini.

L’installazione della segnaletica rappresenta il primo atto della programmazione 2026, un anno che si preannuncia di grande dinamismo per l’Associazione. Dopo l’inaugurazione della nuova sede in Via Garibaldi — presidio culturale strategico tra Palazzo Branciforti e la Villa Comunale — i numeri confermano il forte radicamento nel territorio.

È infatti attualmente in corso la campagna di tesseramento per il 2026, che ha già fatto registrare un risultato straordinario: è stata ufficialmente superata la soglia dei 130 iscritti, un obiettivo ambizioso che testimonia la crescente voglia di partecipazione dei cittadini alla tutela attiva del bene comune.

L’obiettivo dell’Associazione resta ambizioso e concreto: trasformare la memoria storica in un volano di sviluppo economico e sociale. Per SiciliAntica, la crescita dei nostri borghi passa inevitabilmente attraverso la tutela rigorosa della vasta mole di patrimonio monumentale, archeologico e ambientale, affinché la ricchezza del passato diventi la risorsa principale per le generazioni future.

Luogo: Granfonte, Granfonte, LEONFORTE, ENNA, SICILIA