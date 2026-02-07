Chiusura straordinaria Museo delle Confraternite e Urban Center di Enna

Si informa la cittadinanza e i visitatori che, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, le seguenti strutture resteranno chiuse al pubblico: Museo delle Confraternite e Urban Center

La chiusura sarà effettiva da venerdì 6 febbraio 2026 fino a martedì 10 febbraio 2026. Le attività e l’accesso al pubblico riprenderanno regolarmente a partire da mercoledì 11 febbraio. Ci scusiamo per il disagio arrecato, necessario per garantire la sicurezza e migliorare la qualità dei servizi offerti.