Giustizia, Fratelli d’Italia lancia la campagna per il SÌ: si parte venerdì 13 febbraio da Nicosia

La Federazione provinciale di Fratelli d’Italia annuncia l’avvio ufficiale della campagna referendaria per il SÌ, con un fitto calendario di incontri che interesserà l’intero territorio provinciale. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 13 febbraio a Nicosia, punto di partenza di un percorso di sensibilizzazione volto a promuovere una riforma del sistema giudiziario attesa da decenni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire le ragioni del SÌ per una “giustizia più giusta”, trasparente e vicina ai cittadini. Gli incontri vedranno il coinvolgimento diretto di autorevoli esponenti politici e giuristi, chiamati a illustrare nel merito i quesiti referendari e le ricadute pratiche della riforma sull’efficienza dei tribunali e sulla tutela dei diritti.

“Vogliamo riportare il tema della giustizia al centro del dibattito pubblico,” si legge nella nota della federazione provinciale. “Attraverso il confronto tra esperti del diritto e rappresentanti delle istituzioni, offriremo ai cittadini gli strumenti necessari per scegliere con consapevolezza il prossimo 22 e 23 marzo 2026.”