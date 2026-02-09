Grave incidente sulla A19, scontro tra veicoli a ridosso di Enna: 3 feriti

Una violenta collisione stradale sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” ha mandato in tilt il traffico nel tratto tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta, in un tratto dove è in vigore il doppio senso di circolazione a causa di lavori stradali.

I feriti

Tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale dai mezzi del 118, mentre sul luogo dell’accaduto operano Vigili del Fuoco, personale ANAS e la Polizia Stradale per gestire la viabilità e i rilievi di rito.

L’incidente, definito grave dagli operatori di emergenza, ha coinvolto più veicoli ed è avvenuto a un’ora di punta, aggravando ulteriormente le condizioni della circolazione. Il traffico è stato bloccato e deviato, con lunghe code e code in entrambe le direzioni, mentre la Polizia Stradale coordina l’uscita degli automobilisti verso strade alternative per alleggerire il flusso nel tratto interessato.





Perché c’è il doppio senso di circolazione tra Enna e Caltanissetta?

Il tratto dell’autostrada A19 tra Enna e Caltanissetta è attualmente percorribile su carreggiata unica con doppio senso di marcia a causa di lavori di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture stradali avviati da ANAS sulle carreggiate principali. Per consentire tali opere in sicurezza e senza chiudere completamente l’arteria, una corsia di marcia è stata chiusa al traffico e il flusso veicolare è temporaneamente convogliato in entrambe le direzioni sulla carreggiata opposta. Questo provvedimento, necessario per consentire il proseguimento dei lavori, è noto per generare criticità nella gestione del traffico, soprattutto nelle ore di maggiore intensità e in caso di sinistri o rallentamenti.

Incidenti recenti nel tratto ennese dell’A19

Negli ultimi mesi il tratto dell’autostrada A19 che attraversa l’area di Enna è stato teatro di diversi incidenti e criticità viarie:



Il 20 dicembre scorso c’è stato lo scontro tra due veicoli con sei feriti vicino allo svincolo di Enna Ferrarelle, il mese prima un tamponamento a catena con quattro veicoli coinvolti e 2 due feriti gravi.











