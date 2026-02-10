Foibe, il ricordo al teatro Garibaldi di Piazza Armerina

In occasione della Giornata del Ricordo dei martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, lunedì 9 febbraio alle ore 10 il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina ospiterà una cerimonia commemorativa promossa dall’Amministrazione comunale. All’evento parteciperanno autorità civili e militari, scolaresche e cittadini.

Gli interventi

Durante la manifestazione interverranno gli storici Giuseppe Macaluso e Salvatore Lo Re, che approfondiranno i tragici eventi delle foibe e l’esodo degli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia nel secondo dopoguerra. Il sindaco Nino Cammarata ha sottolineato l’importanza civile della ricorrenza, evidenziando il valore della memoria storica e il ruolo fondamentale delle scuole nel trasmettere alle nuove generazioni i valori del rispetto, della pace e della verità storica.

