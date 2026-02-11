Kickboxing, numeri da record per la seconda prova regionale tatami sport a Caltanissetta

La seconda prova del Campionato Regionale Federkombat Sicilia, andata in scena al PalaCannizzaro di Caltanissetta, ha confermato la crescita costante della kickboxing isolana con numeri di assoluto rilievo e un’organizzazione di alto profilo. L’evento è stato promosso da Federkombat Sicilia con l’organizzazione operativa di A.S.D. Okinawa Kick & Fit e Dragon Academy Group, in continuità con il percorso federale che conduce alle qualificazioni nazionali.

I dati fotografano una partecipazione straordinaria: 509 atleti iscritti in rappresentanza di 34 società, con una presenza di 365 uomini e 144 donne. Sul piano agonistico sono stati 457 i combattenti effettivamente scesi sul tatami, distribuiti in 133 pool di gara, per un totale di 324 match disputati nell’arco della giornata. Il settore Tatami ha concentrato quasi interamente l’attività con 504 iscritti, mentre l’area Training ha coinvolto giovani atleti in un percorso di avvicinamento competitivo.

Le gare si sono svolte su cinque aree operative, sotto la supervisione di 30 ufficiali di gara coordinati da Silvana Golino e con il supporto di cinque cronometristi ai tavoli dotati di score elettronico. Gli atleti si sono confrontati nelle specialità Point Fighting, Light Contact e Kick Light, suddivisi per classi cadetti, junior, senior e master, in un programma che ha garantito continuità tecnica e fluidità organizzativa.

La prova regionale – la seconda dopo quella del PalaCatania – rappresenta uno snodo fondamentale del calendario Federkombat: i risultati ottenuti consentono l’accesso alle principali competizioni nazionali di categoria e ai percorsi di selezione per le rappresentative italiane WAKO, federazione riconosciuta dal CIO. In questo senso, la tappa di Caltanissetta non è stata solo una giornata di gara, ma un passaggio strategico nel sistema federale che accompagna gli atleti verso il palcoscenico nazionale e internazionale.

I grandi numeri registrati al PalaCannizzaro confermano la vitalità del movimento siciliano e la qualità del lavoro svolto da società, tecnici e dirigenti, rafforzando il ruolo della Sicilia come realtà di riferimento nel panorama italiano del tatami sport. «I numeri registrati a Caltanissetta – spiega il presidente di FederKombat, Carmelo Strano – confermano in modo chiaro che la kickboxing siciliana sta vivendo una fase di crescita concreta e strutturata. Portare oltre cinquecento atleti e trentaquattro società su cinque aree di gara significa avere un movimento vivo, organizzato e tecnicamente preparato. Questo risultato è il frutto del lavoro quotidiano di società, tecnici e dirigenti che investono tempo e competenze nella formazione degli atleti.

La seconda prova regionale – continua – non è soltanto una competizione, ma un passaggio fondamentale verso le qualificazioni nazionali e i percorsi che possono condurre alla maglia azzurra. Come Federkombat Sicilia continuiamo a lavorare per garantire eventi di qualità, nel rispetto dei regolamenti federali e con standard organizzativi elevati, perché crediamo che solo attraverso una struttura solida si possa accompagnare la crescita sportiva e umana dei nostri ragazzi. Caltanissetta ha risposto con grande professionalità e partecipazione, confermando che la Sicilia è una realtà di riferimento nel panorama nazionale del tatami sport».



