Frana a Calascibetta, masso finisce sulla San Matteo, strada chiusa
Calascibetta - 12/02/2026
Le piogge di questi giorni potrebbero essere la causa del cedimento di un pezzo del costone roccioso che sovrasta la strada San Matteo
Si raggiunge la Statale 290
Un’arteria che incrocia Via Longobardi da dove, dopo aver percorso qualche centinaio di metri, si raggiunge la Statale 290, uscita sud del paese. Il grosso masso, che si è staccato questa mattina, per fortuna senza causare nessun danno, sol perché in quel momento non transitavano macchine (l’arteria viene usata in particolar modo da alcuni automobilisti residenti in zona), attualmente ostruisce il passaggio lungo la strada San Matteo.
Le verifiche
Verifiche verranno effettuate domani dai tecnici comunali, guidati dall’architetto Nicola Mazza, e dalla Protezione civile. Occorre valutare se altri massi potrebbero staccarsi dal costone roccioso. In caso di pericolo, Via San Matteo potrebbe rimanere chiusa a lungo.