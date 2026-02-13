Le accuse del Pd a FdI sull’Autodromo, Gessaro: “Sceneggiate dei nuovi messia per le elezioni”

“La mia posizione sull’Autodromo è chiara da tempo. Prima lo mettono in liquidazione, colpendo un pezzo fondamentale dell’indotto turistico e un simbolo identitario del nostro territorio; poi tentano di rimediare revocando quella stessa liquidazione che loro hanno causato”.

Lo afferma Jacopo Gessaro, presidente della Federazione provinciale Gioventù nazionale, in merito al voto del Consiglio comunale che non ha raggiunto la maggioranza necessaria per far passare la revoca dello stato di liquidazione del Consorzio e la modifica dello Statuto. La delibera portata la firma del Pd che, ieri, ha attaccato duramente il fronte a sostegno del sindaco, compreso FdI, con il suo consigliere, Dante Ferrari.

La questione dei pareri

“Una proposta – dice Gessaro – di revoca che, tra l’altro, ha già ricevuto quattro pareri negativi e presenta evidenti profili di illegittimità giuridica, sollevando dubbi seri sulla sua sostenibilità amministrativa. Dopo averne decretato di fatto la morte, assistiamo all’ennesima sceneggiata in Consiglio comunale, accompagnata da dichiarazioni alla stampa in vista delle prossime comunali, con i nuovi “messia” che si presentano come salvatori dell’Autodromo”

“No propaganda elettorale”

“I cittadini meritano serietà, coerenza e rispetto, non propaganda elettorale né operazioni di facciata costruite all’ultimo momento. Le scelte di responsabilità andavano fatte mesi fa, quando si aveva la possibilità concreta di salvare l’Autodromo, mettendo da parte ritrosie politiche e antagonismi inutili per il territorio” conclude.