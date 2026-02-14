Emergenza Urgenza e nuove specialità, oltre ai concorsi l’Asp cerca altri medici con incarichi libero professionali

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna mette in campo una strategia articolata per rafforzare i servizi sanitari del territorio. Dopo i recenti concorsi e le relative assunzioni, l’ASP ha pubblicato due avvisi di manifestazione di interesse rivolti ai medici specialisti disponibili a operare attraverso incarichi libero-professionali.

Il primo avviso, pubblicato lo scorso 11 febbraio, è dedicato ai medici specialisti in pronto soccorso e medicina d’urgenza. L’iniziativa risponde a un’esigenza sempre più pressante di garantire continuità assistenziale in ambiti delicati e fondamentali per la salute dei cittadini.

L’avviso si rivolge in particolare a due categorie di medici: quelli già specializzati in medicina di emergenza-urgenza o discipline equipollenti, e coloro che hanno maturato almeno tre anni di esperienza negli stessi servizi del Servizio Sanitario Nazionale. I professionisti dovranno garantire una disponibilità che non potrà superare le 38 ore settimanali. La durata degli incarichi sarà di sei mesi, prorogabile in base alle necessità.

Le procedure di candidatura sono state pensate per essere quanto più snelle e accessibili, richiedendo per questo primo avviso l’iscrizione online attraverso la piattaforma telematica disponibile sul sito www.aspenna.it, nella sezione concorsi.

Parallelamente, l’ASP di Enna ha pubblicato un secondo bando per incarichi libero-professionali destinato a un’ampia gamma di specialità mediche. Questo secondo avviso testimonia la volontà dell’azienda di rafforzare complessivamente l’organico e garantire servizi di qualità in tutti i reparti ospedalieri.

Il secondo bando è rivolto a medici specializzati o specializzandi – dal penultimo anno in poi – nelle seguenti discipline: Geriatria, Medicina Interna, Patologia Clinica, Pediatria, Chirurgia Generale, Ostetricia e Ginecologia, Ortopedia e Traumatologia, Anestesia e Rianimazione, Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile, Anatomia Patologica.

Per questo secondo avviso, la modalità di partecipazione prevede l’invio di una domanda in carta semplice tramite PEC all’indirizzo concorsi@pec.asp.enna.it; anche per queste specialità, tutti i dettagli sono reperibili sul sito internet istituzionale.



