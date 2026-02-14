FdI e Gioventù nazionale, seconda lezione della Scuola di formazione politica

Grande partecipazione e vivo interesse per la seconda lezione della Scuola di Formazione Politica dell’entroterra siciliano, promossa da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale, svoltasi presso Palazzo Pollicarini.

Protagonista dell’incontro è stato il sindaco di Catania Enrico Trantino, che ha offerto un contributo di alto profilo sul tema “Gli Enti Locali”, condividendo la propria esperienza amministrativa alla guida del Comune etneo. Un intervento concreto e ricco di spunti, che ha approfondito ruolo, responsabilità e sfide degli enti territoriali, con particolare attenzione alla gestione delle risorse, alla programmazione strategica e al rapporto con i cittadini.

Numerosi i giovani, amministratori e militanti presenti, che hanno animato il dibattito con domande e riflessioni, confermando la forte attenzione verso momenti di formazione e confronto qualificato. L’iniziativa si inserisce in un percorso strutturato volto a rafforzare competenze e consapevolezza politica nel territorio di Enna e Caltanissetta, consolidando una classe dirigente preparata, radicata e capace di affrontare con serietà le sfide future.