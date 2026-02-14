Maltempo, allerta gialla nell’Ennese: criticità ad Aidone

Nuova ondata di maltempo sulla Sicilia. La ha diramato un avviso per condizioni meteorologiche avverse, disponendo l’allerta gialla su tutta l’Isola, compresa la provincia di Enna. L’avviso sarà valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 24 di domenica.

Le previsioni

Le previsioni indicano precipitazioni diffuse e condizioni di instabilità che stanno già causando disagi in diversi territori dell’Ennese, dove si registrano criticità legate alla viabilità e al deflusso delle acque piovane.

Problemi ad Aidone

Tra i comuni maggiormente interessati figura Aidone che torna a fare i conti con le conseguenze del maltempo, come già accaduto in occasione del passaggio del ciclone Harry. Le piogge intense hanno messo a dura prova il territorio, evidenziando fragilità e situazioni che richiedono interventi tempestivi di messa in sicurezza.

Il sindaco Raccuglia

A fare il punto è il sindaco, Annamaria Raccuglia : «Il maltempo ha messo a dura prova il nostro territorio, facendo emergere diverse criticità. La risposta continua ad essere concreta e determinata: gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino procedono senza sosta nelle zone colpite».



Il primo cittadino sottolinea come le squadre operative siano impegnate senza interruzioni per garantire la sicurezza e ripristinare la piena funzionalità delle aree interessate. «Il nostro lavoro, talvolta rallentato dal continuo maltempo e dalle necessarie analisi tecniche, prosegue con senso di responsabilità e la presenza sul territorio resta costante», aggiunge.



A seguire direttamente le operazioni sono gli assessori Giuseppe Catalano e Guglielmo Cultreri, insieme al responsabile dell’Ufficio Tecnico Lorenzo Calcagno, per assicurare coordinamento e continuità agli interventi.

L’attenzione resta alta in tutto l’Ennese per l’evolversi delle condizioni meteo nelle prossime ore, mentre la macchina comunale e la rete di protezione civile proseguono il monitoraggio del territorio in vista di eventuali ulteriori criticità.

