Comitato Senza Acqua Enna contro Crisafulli: “Con lui si torna indietro, pronti a scioglierci”

Il Comitato Senza Acqua Enna contro Mirello Crisafulli, esponente autorevole del Pd, il cui nome, in merito alla candidatura a sindaco per conto dei Dem, circola ormai da mesi ad Enna. In mattinata, è stata diffusa una nota del Comitato in cui si contesta il passato politico del senatore, in particolare sui temi dell’acqua e dei rifiuti.

Le contestazioni a Crisafulli

“Nulla in contrario – si legge nella nota – a chi voglia candidarsi a Sindaco, chiunque può farlo. Ma riflettete bene su cosa rappresenterebbe, in particolare sul tema dell’acqua, un Sindaco che ha legato tutta la sua attività politica alla privatizzazione dei servizi pubblici, con lo scempio dell’ATO Rifiuti e con il disastro della gestione privata dell’acqua: la più cara d’Italia e la più colabrodo del mondo”.

Le iniziative del Comitato

Il Comitato Senza Acqua Enna annuncia di voler scendere in campo, attraverso iniziative di carattere “informative e illustrative per far comprendere ai cittadini il rischio che corriamo”. Il Movimento, presieduto da Monia Parlato, critica, in modo sarcastico, “tutti gli ennesi che fanno parte del Comitato Senz’Acqua Enna e che oggi sono pronti a votare chi ci ha ridotti in questo stato”.

La minaccia di scioglimento

Infine, l’annuncio sul sipario allo stesso Comitato. “E se questa città decide consapevolmente di tornare indietro, il Comitato si scioglierà. Perché non ha senso lottare per chi sceglie volontariamente di restare in ginocchio”.